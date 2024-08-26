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15:07, 26 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о новых взрывах в Киевской области

Киевская ОВА: в регионе произошли новые взрывы

Фото: Yakiv Liashenko / AP

Взрывы повторно произошли в Киевской области, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщила областная военная администрация (ОВА) в Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что противовоздушная оборона отражает атаки беспилотников. Жителей призвали находится в укрытиях до конца воздушной тревоги. Она действует в регионе уже почти 12 часов.

Ранее в Киевской области сообщили о повреждении энергообъектов. На месте работают оперативные службы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал об одном из самых крупных ударов по украинской инфраструктуре. По его словам, Вооруженные силы России использовали более сотни ракет разных типов.

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      Илья Таксюр
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