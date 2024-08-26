Россиянам предложили горящие туры «все включено» в Турцию за 75 тысяч рублей на двоих

АТОР: горящие туры «все включено» в Кемер стоят от 76 тысяч рублей на двоих

Горящие туры «все включено» в Турцию с вылетом в конце августа стоят меньше 100 тысяч рублей на двоих. О самых выгодных предложениях отдыха в популярной курортной стране рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, точечные скидки в 14 процентов есть на туры в курортные поселки региона Кемер. Так, Fun & Sun предлагает горящие путевки на шесть ночей в трехзвездочные отели, работающие по системе «все включено», с вылетом из Москвы от 76 тысяч рублей на двоих. А у PEGAS Touristik в продаже есть пакетный тур на восемь ночей с вылетом 28 августа в небольшой трехзвездочный отель Idyros Hotel от 90 тысяч рублей на двоих.

Туры стоимостью менее 100 тысяч рублей можно найти также в Аланью и Сиде. Например, Anex предлагает шестидневный тур с вылетом 28 августа, проживанием в четырехзвездочном отеле в районе Махмутлар и питанием «все включено» от 75 тысяч рублей на двоих. Тем временем у Fun & Sun можно купить шестидневный тур в Сиде с вылетом в эту же дату и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками от 74 тысяч рублей на двоих.

Ранее в АТОР назвали бюджетные направления для отдыха у моря в конце лета. Самый дешевый тур в Абхазию стоит 64 тысячи рублей, а в Сочи — 66,7 тысячи рублей.