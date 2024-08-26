Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:06, 26 августа 2024Путешествия

У самолета с россиянами на борту сработал сигнал о столкновении с землей во время полета

У летевшего из Сочи в Уфу самолета сработал сигнал о столкновении с землей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У самолета российской авиакомпании NordStar сработал сигнал о столкновении с землей во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 23 августа на борту летевшего из Сочи в Уфу Boeing 737-800. По данным источника, после вылета из курортного города пилоты доложили о ложном срабатывании системы предупреждения столкновения с земной поверхностью.

Материалы по теме:
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье. Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье.Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
17 августа 2021
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в авиагавань назначения. В результате самолет благополучно приземлился в башкирском аэропорту, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее у самолета этого же отечественного перевозчика произошла проблема с управлением в небе. Инцидент случился 22 августа с летевшим из Красноярска в Сочи Boeing 737-800.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      120-летний памятник в российском городе отдадут под бизнес-центр

      Четыре новых вида льготной ипотеки пообещали россиянам

      США предупредили о справедливых опасениях со стороны России и Китая

      Москвичам спрогнозировали самый жаркий день месяца

      Армию Финляндии назвали законной целью России

      На украинском телевидении в прямом эфире пропал свет на фоне ударов ВС России

      На Украине ввели экстренные графики отключения электричества

      Анна Asti посочувствовала ставшей жертвой мошенников Долиной

      Женщина занялась йогой и осталась парализованной

      Бывший премьер России назвал отличие Путина от коллег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше