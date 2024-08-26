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09:37, 26 августа 2024Наука и техника

Украинские «Казаки» получили испанские боевые модули

Бронетехника Киева получила боевые модули Guardian 1.5 с пулеметами

Фото: АрміяInform / Wikimedia

Киев начал оснащать бронетехнику испанскими дистанционно управляемыми боевыми модулями Guardian 1.5. На фотографии бронетранспортеров (БТР) и бронеавтомобилей с новыми модулями обратило внимание издание Army Recognition.

На опубликованных кадрах можно заметить БТР M113 и машины «Казак-5» с Guardian 1.5, которые получили крупнокалиберные пулеметы Browning M2.

«До сих пор практически не было изображений этого боевого модуля, хотя в социальных сетях уже несколько месяцев ходили слухи о том, что украинская армия оснащена турелями испанского производителя», — говорится в материале.

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Боевой модуль Guardian 1.5 предназначен для поражения низколетящих воздушных целей и легкобронированной техники. Установка на гиростабилизированной платформе получила дневную и ночную камеры, обеспечивающие обнаружение цели размером 2,3 на 2,3 метра на расстоянии 11,4 километра. Также в состав оборудования входит лазерный дальномер.

В июле инструктор по подготовке экипажей боевых машин пехоты (БМП) сообщил, что боевой модуль «Бережок» БМП-2М получил автоматическую систему управления огнем с возможностью захвата и сопровождения целей.

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      Даниил Иринин
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