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14:11, 26 августа 2024Бывший СССР

В Эстонии призвали ЭПЦ разорвать канонические связи с Москвой

РИА Новости: власти Эстонии призвали ЭПЦ разорвать канонические связи с Москвой

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) должна разорвать канонические связи с Москвой. К этому призвал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет РИА Новости.

Ляэнеметс отметил, что ЭПЦ стоит сделать серьезные шаги в сторону выхода из-под влияния Московского патриархата (МП).

Ранее глава эстонского МВД оценил смену названия ЭПЦ и отказ от связей с МП в уставе организации. Министр усомнился в существенном характере изменений и добавил, что одобрение правок в уставе властями вряд ли возможно.

20 августа стало известно о принятии новой редакции устава, где ЭПЦ убрала упоминание МП. Помимо этого, Собор одобрил деятельность Синода в переговорах с властями страны.

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      Кристина Есикова
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