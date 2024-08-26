В Эстонии призвали ЭПЦ разорвать канонические связи с Москвой

РИА Новости: власти Эстонии призвали ЭПЦ разорвать канонические связи с Москвой

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) должна разорвать канонические связи с Москвой. К этому призвал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет РИА Новости.

Ляэнеметс отметил, что ЭПЦ стоит сделать серьезные шаги в сторону выхода из-под влияния Московского патриархата (МП).

Ранее глава эстонского МВД оценил смену названия ЭПЦ и отказ от связей с МП в уставе организации. Министр усомнился в существенном характере изменений и добавил, что одобрение правок в уставе властями вряд ли возможно.

20 августа стало известно о принятии новой редакции устава, где ЭПЦ убрала упоминание МП. Помимо этого, Собор одобрил деятельность Синода в переговорах с властями страны.