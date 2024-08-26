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15:27, 26 августа 2024Россия

В Госдуме ответили на заявление Зеленского о мире

Депутат Затулин о словах Зеленского про мир: нас не интересует его риторика

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Россию не интересует риторика Владимира Зеленского о неготовности Киева идти на территориальные уступки ради мира. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, чьи слова приводят «Известия».

«Нас не интересует его риторика. (...) Недавно он говорил о возможности каких-то территориальных уступок, а сейчас отзывает назад все свои неопределенные мысли под впечатлением от происходящего на курском направлении», — сказал депутат.

Он отметил, что вторжение в Курскую область и нападение на приграничные регионы России вдохновило Киев на борьбу «до последнего украинца». По мнению Затулина, украинские власти также считают, что события в Курской области станут рычагом давление на Москву.

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Накануне Зеленский заявил, что Киев не будет уступать территории ради заключения мира. По его словам, Украина не рассматривает вариант остановки конфликта по линии фронта.

В свою очередь 26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что тема переговоров Москвы и Киева на данный момент потеряла свою актуальность.

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