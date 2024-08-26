В Госдуме ответили на заявление Зеленского о мире

Депутат Затулин о словах Зеленского про мир: нас не интересует его риторика

Россию не интересует риторика Владимира Зеленского о неготовности Киева идти на территориальные уступки ради мира. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, чьи слова приводят «Известия».

«Нас не интересует его риторика. (...) Недавно он говорил о возможности каких-то территориальных уступок, а сейчас отзывает назад все свои неопределенные мысли под впечатлением от происходящего на курском направлении», — сказал депутат.

Он отметил, что вторжение в Курскую область и нападение на приграничные регионы России вдохновило Киев на борьбу «до последнего украинца». По мнению Затулина, украинские власти также считают, что события в Курской области станут рычагом давление на Москву.

Накануне Зеленский заявил, что Киев не будет уступать территории ради заключения мира. По его словам, Украина не рассматривает вариант остановки конфликта по линии фронта.

В свою очередь 26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что тема переговоров Москвы и Киева на данный момент потеряла свою актуальность.