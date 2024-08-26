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13:04, 26 августа 2024Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Дуровым

Песков: президент Владимир Путин не встречался с Павлом Дуровым в Баку

Фото: Albert Gea / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, встречался ли глава государства Владимир Путин с основателем Telegram Павлом Дуровым в Баку. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, состоялась ли встреча Путина и Дурова в столице Азербайджана. «Нет», — ответил Песков.

Ранее Песков высказался о задержании Павла Дурова. Он заявил, что Кремль не знает, какие обвинения предъявили основателю Telegram. Песков также призвал не делать выводов о ситуации, пока предпринимателю не предъявят обвинения.

26 августа сообщалось, что Дурову продлили арест. Такое решение приняли судебные власти Франции.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле Бурже после его прибытия из Азербайджана. Медиаменеджер обвиняется в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. Отмечалось, что речь идет о покупке и продаже наркотиков, а также о распространении детской порнографии. В настоящее время во Франции предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

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