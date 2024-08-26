В Кремле заявили об особом внимании Путина к одному типу информации по СВО

Песков: Путин уделяет особое внимание информации от командиров из зоны СВО

Президент России Владимир Путин уделяет особое внимание одному типу информации по специальной военной операции (СВО) — сообщениям от командиров, которые занимаются вопросами операции непосредственно в зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Путин получает эту информацию ежедневно. «Это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего. Президент уделяет приоритетное внимание получению данных [от командиров из зоны СВО]», — заявил представитель Кремля.