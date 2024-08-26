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11:18, 26 августа 2024Россия

В Курскую область доставили дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение

МО: в Курскую область доставили дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение

В Курскую область поставили дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения для российской группировки. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По информации ведомства, поставки в регион были произведены после запросов оперативного штаба приграничного региона. Из 21 запроса 19 уже решены, остальная их часть находится в работе.

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Из Брянской и Белгородской областей запросов пока не поступало, уточнили в министерстве. Там добавили, что оперативная группа Координационного совета министерства по вопросам военной безопасности приграничных территорий получила от оперштабов 47 вопросов. Они были связаны с обеспечением группировки прикрытия в приграничье.

Бои в Курской области идут почти три недели. После вторжения ВСУ в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. Свыше 200 человек пострадали из-за атак со стороны противника. По последним данным, Украина потеряла свыше 5,8 тысячи военнослужащих.

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      Анастасия Шейкина
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