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14:32, 26 августа 2024Экономика

В одной стране разрешили не отвечать на звонки начальства в нерабочее время

В Австралии разрешили не отвечать на звонки руководства в нерабочее время

Фото: diana.grytsku / Freepik

В Австралии в силу вступил закон, разрешающий жителям страны не отвечать на звонки и сообщения от начальства, поступающие в нерабочее время. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно новым правилам, работодателям грозят штрафы в размере до 93 тысяч австралийских долларов (63 тысячи долларов США) за контакты с сотрудниками, установленные вне рамок рабочего времени по несущественным причинам. Право не снимать трубку и жаловаться на звонки от руководства в выходные и по вечерам сотрудникам средних и крупных предприятий предоставили немедленно, а у малого бизнеса будет 12 месяцев, чтобы подготовиться к изменениям.

Их актуальность власти объяснили тем, что необходимость постоянно быть на связи является «проблемой психического здоровья», бизнес же посетовал, что с ним предварительно не посоветовались. Агентство цитирует главного исполнительного директора Австралийской торгово-промышленной палаты Эндрю МакКеллара, назвавшего закон «мыльным пузырем», а также премьер-министра Энтони Альбанезе, указавшего на то, что австралийцам не платят за работу 24 часа в сутки.

Австралия приняла соответствующие изменения законодательства вслед за рядом европейских стран. Так, в Португалии их одобрили в 2021 году в связи с ростом числа граждан, работающих на дому на фоне пандемии коронавируса. Некоторые другие мировые правительства сейчас рассматривают аналогичные меры.

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      Дмитрий Воронин
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