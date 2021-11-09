В Португалии работодателям запретили беспокоить сотрудников в нерабочее время

Парламент Португалии принял закон, который запретил работодателям беспокоить сотрудников в нерабочее время. Об этом сообщает Euronews.

Как заявили в правящей Социалистической партии, новые правила были приняты в ответ на рост числа граждан, работающих на дому, на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что за звонки и сообщения подчиненным в нерабочие часы португальских работодателей будут штрафовать.

Власти Португалии также обязали компании оплачивать счета жителей за электричество, так как сумма выплат увеличивается из-за удаленной работы. При этом новые меры не будут применяться к фирмам, в штате которых работают менее десяти сотрудников. Министр труда и социального обеспечения Португалии Ана Мендес Годиньо подчеркнула, что рост популярности удаленной работы может «изменить правила игры», если воспользоваться преимуществами этой тенденции.

В августе профессор трудового права из Финляндии Сеппо Коскинен назвал незаконным требование работодателя к сотруднику сообщать о вакцинации от коронавируса и предоставлять соответствующий сертификат. По его словам, подобная информация конфиденциальна и должна предоставляться по желанию.