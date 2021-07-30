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62-летняя британка подала в суд из-за назвавшего ее бабушкой коллеги

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Фото: Depositphotos

Британка Энн Допсон подала в суд на издательскую компанию, где она работала, из-за того, что коллега назвал ее в своей статье бабушкой, сообщает RT со ссылкой на The Times.

По информации издания, в 2017 году в журнале Fleet World, который публиковался ее издательством Stag Publications, появилась статься Стива Муди с обзором автомобиля Renault Kadjar. В ней он, описывая машину, высказал мнение, что она «чудесно продемонстрировала себя на трех сферах применения: как семейное средство передвижения, как тачка для холостяцких разъездов по городу и как комфортабельное авто для бабушки». Под бабушкой он имел в виду Допсон, так как она в числе других также участвовала в тестировании автомобиля.

Несмотря на то что ей было 62 года у нее уже было три внука, Допсон посчитала такую характеристику нападкой, так как это повлекло шутки со стороны других коллег. Впоследствии она уволилась и подала жалобу бывшему работодателю, но тот ее отклонил.

Допсон решила подать в суд на издательство. Там постановили, что статья Стива Муди была дискриминационной, но претензии женщины к экс-работодателю отклонили, потому что это был «отдельный» инцидент.

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