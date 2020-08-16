Сотрудница «Макдоналдса» подала в суд на работодателя из-за домогательств

В США мусульманка подала в суд на филиал сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», в котором она работала до 2018 года, заявив, что подверглась со стороны своих коллег сексуальным домогательствам и насмешкам за ее религиозные взгляды. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя выпускница Даймонд Пауэлл из Балтимора государственного университета Моргана начала работать в расположенном в Вашингтонском международном аэропорту имени Тергуда Маршалла ресторане сети в 2016 году. В начале 2017-го девушка приняла ислам. Она начала носить на работе хиджаб, с этого момента, по ее словам, у нее и начались проблемы на работе. Сначала Даймонд было разрешено молиться пять раз в день, как это предписано ее религией, в тихом месте в аэропорту, однако вскоре начальство якобы указало ей молиться в грязном складском помещении.

Кроме того, в иске девушка утверждает, что подвергалась сексуальным домогательствам на работе. Так, несколько менеджеров и коллег интересовались у нее, девственница ли она, а начальник смены делал непристойные замечания в ее адрес. «Ни одна мусульманка не должна когда-либо испытать то, через что прошла я, и я надеюсь, что этот судебный процесс поможет другим мусульманским женщинам», — заявила Пауэлл в ходе пресс-конференции со своими адвокатами.

Бывший работодатель девушки Исаак Грин оспорил ее претензии, заявив, что в компании не согласны с жалобами. Сейчас иск рассматривается и на него будет дан соответствующий ответ. ««Мы гордимся нашим разнообразным персоналом, и у нас есть правила, обеспечивающие комфортные рабочие места и уважительные условия, в которых сотрудники могут нуждаться по религиозным причинам», — подчеркнул он.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подала в суд на бывшего главу компании Стива Истербрука за тайный роман с одной из сотрудниц. Сеть намерена отсудить у бывшего владельца выходное пособие, так он нарушил корпоративную этику компании.