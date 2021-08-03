В Финляндии назвали незаконным требование работодателя сообщать о вакцинации

Профессор трудового права из Финляндии Сеппо Коскинен назвал незаконным требование работодателя к сотруднику сообщать о вакцинации и предоставлять соответствующий сертификат. Его слова передает новостное агентство Demokraatti.

По словам эксперта, подобная медицинская информация строго конфиденциальна и защищена законом Финляндии и других стран. Отказ предъявлять сертификат о вакцинации не должен влечь за собой какие-либо неблагоприятные последствия.

Заявление профессора прозвучало после того, как в финской ассоциации деловой жизни EK и Центральном объединении профсоюзов SAK сообщили, что работодатель в целях обеспечения безопасности может требовать у подчиненных прививочный сертификат — хотя работники имеют право отказывать.

Вопрос сертификатов о прививке от коронавируса вызывает оживленные дискуссии в европейских странах. Так, депутаты итальянского парламента в конце июля устроили потасовку из-за введения сертификатов о вакцинации.