Итальянские депутаты устроили потасовку из-за сертификатов о вакцинации

Итальянские депутаты от оппозиционной партии «Братья Италии» саботировали заседание парламента и устроили потасовку из-за введения сертификатов о вакцинации. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Когда в нижней палате парламента должно было начаться голосование по поводу декрета о мерах борьбы с пандемией, несколько депутатов покинули свои места и подняли плакаты с надписью «Нет грин-пассу» (речь о сертификате о вакцинации от коронавируса). Вскоре депутатов призвали к порядку.

Одно из последних решений итальянского правительства — расширение действия таких сертификатов. Теперь они будут работать в ряде общественных заведений, включая рестораны. Чтобы посетить общественное заведение, итальянцам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. За нарушение закона предполагается штраф в размере от 400 до 1000 евро.