В российском регионе остановят плановую госпитализацию из-за COVID-19

В Башкирии с 3 августа остановят плановую госпитализацию из-за COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

В публикации уточняется, что госпитализировать будут только тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Глава региона Радий Хабиров также внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с угрозой распространения инфекции. В новой редакции отменяется требование о посещении заведений общепита, театров и кино, салонов красоты, соляриев, бассейнов и фитнес клубов и санаториев, а также поездок на пассажирском поезде «Орлан» только при наличии сертификата о вакцинации или при отрицательном результате ПЦР-теста.

Наличие сертификата или отрицательного теста нужно для посещения музеев и ночных клубов и проведении массовых спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Массовые мероприятия, кроме проводимых в учреждениях культуры и образования, с числом участников, превышающим 500 человек, будут проводить при согласовании главного санитарного врача Башкирии в соответствии с постановлением главного санитарного врача России. Постановление также распространяется на проведение матчей Чемпионата России по футболу, хоккею и других матчей профессиональных команд и прочих официальных соревнований и спортивных мероприятий.

За последние сутки в Башкирии выявили 258 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 47 479 заражений COVID-19.