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Российский врач назвал способ остановить пандемию COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе назвал способ остановить пандемию COVID-19. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам российского врача, распространение новой коронавирусной инфекции возможно прекратить за счет выработки коллективного иммунитета во всем мире. Он также высказал предположение о том, что ситуация с заболеваемостью и смертностью из-за COVID-19 пойдет на спад через несколько лет.

Чурадзе отметил, что прививаться из-за изменчивости вируса придется регулярно — раз в полгода или год.

«Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь», — сказал он.

По последним данным, в России выявили еще 23 032 новых случая COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии коронавируса составило 6 172 812.

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