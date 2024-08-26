В России объяснили массированный удар по Львовской области

«Царьград»: Россия хочет вывести из строя подземное хранилище газа Украины

Утром 26 августа территория Украины подверглась массированному ракетному удару Вооруженных сил России. Атака на Львовскую область при этом была одной из самых мощных. Причины объяснил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По Львову было зафиксировано больше прилетов, чем по Киеву, уточнил эксперт военно-политической журналистики Борис Рожин. Военный обозреватель «Царьграда» предположил, что таким образом Армия России разбирает самое большое подземное хранилище газа Украины.

«Возможно, разбирают газовое хранилище в городе Стрый, там расположено самое большое подземное хранилище газа Украины и одно из самых больших в Европе, объемом в 17 миллиардов кубометров газа», — высказался он, добавив, что вывести хранилище из строя — способ наказать Украину и европейцев.

Как сообщило Минобороны, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине. Под удар попали объекты энергетического комплекса страны, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса. Президент Украины Владимир Зеленский между тем заявил, что удар был комбинированным и стал одним из самых крупных за период проведения Россией спецоперации.