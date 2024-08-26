Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Украине. Зеленский вышел на связь и рассказал о последствиях

МО РФ сообщило о поражении всех целей во время массированного удара по Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине. О результатах атаки отчитались в Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар попали объекты энергетического комплекса страны, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса. «Сегодня утром Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении. Также в Минобороны отметили, что все назначенные цели были поражены.

Отдельно сообщается, что за сутки в зоне специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около двух тысяч военнослужащих, 75 единиц бронетехники, полевые склады боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Кроме того, ВС РФ уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В России назвали цели массированного удара по Украине

Депутат Госдумы Андрей Красов в разговоре с «Лентой.ру» объяснил смысл массированной атаки на Украину. По его словам, удар связан в том числе с вторжением ВСУ в Курскую область.

«В том числе удары связаны с происходящим в Курской области, поскольку события там — это акт военной агрессии», — подчеркнул Красов. Кроме этого, отметил он, российские войска должны выполнять поставленные задачи.

«Идет СВО. Чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим, определяются приоритетные цели, в том числе для нанесения ракетных ударов, огневого поражения. Так что сегодняшние удары были нанесены в связи с принятыми решениями по ряду задач», — сказал политик.

26 августа Российская армия провела массированную ракетную атаку на украинские объекты. По данным украинских СМИ, примерно с семь утра взрывы были слышны в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины. На территории всей страны была объявлена воздушная тревога.

Зеленский назвал атаку ВС РФ одним из самых крупных ударов по украинской инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку. Он заявил, что удар был комбинированным и стал одним из самых крупных за период проведения Россией СВО.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

«Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий. Это был один из самых больших ударов — комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни Shahed 136», — написал он в Telegram.

Также он сообщил, что в ряде регионов наблюдается отключение электричества. Восстановительные работы уже начались и ремонтные бригады будут работать круглосуточно, добавил Зеленский.