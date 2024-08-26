ВС России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине

Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Украины, взрывы прозвучали в ряде городов, в том числе в Киеве. Начались перебои с энергоснабжением.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщения об ударах поступали из Львова, Кривого Рога, Днепропетровска, Чернигова, Харькова, Одессы, а также украинской столицы. В Киеве в районе аэропорта Жуляны прогремели несколько взрывов. В результате в Полтавской области страны поврежден промышленный объект. Также объект инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Минэнерго Украины назвали ситуацию с перебоями со светом сложной

В ряде городов Украины начались отключения электроэнергии после взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ряде районов столицы зафиксировали перебои с энергоснабжением.

В Николаевской области также ввели аварийные отключения света. Энергокомпания ДТЭК со ссылкой на «Укрэнерго» указала, что заранее спрогнозировать аварийное отключение невозможно. Другая энергетическая организация, YASNO, также заявила об обстреле энергосистем. Отключения света произошли и на железнодорожной инфраструктуре в разных регионах, сообщила Украинская железная дорога. Также сообщалось, что в результате удара по городу Стрий Львовской области была сильная детонация, в городе пропал свет.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Между тем в Житомире после взрывов прекращено водоснабжение. В Киеве из-за обесточивания объектов также отсутствует водоснабжение. Воды нет на правом берегу, где находятся 7 из 10 районов, сообщил мэр Виталий Кличко. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация с энергоснабжением в стране сложная.

Россия ударила по ангару с техникой ВСУ, где могли находиться F-16

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по ангару с западной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковской области. Там могли находиться американские истребители.

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Кроме того, Лебедев заявил, что в Киеве произошло около десяти взрывов. «В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — рассказал он.

Также, по данным подполья, в Волынской области Украины российские военные нанесли удар по бойцам ВСУ. В Виннице в центральной части Украины между тем Вооруженные силы России ударили по центру комплектации мобилизованных.