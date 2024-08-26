Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:57, 26 августа 2024Бывший СССР

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и Одессе гремят взрывы, отключился свет

ВС России нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на территории Украины, взрывы прозвучали в ряде городов, в том числе в Киеве. Начались перебои с энергоснабжением.

Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, сообщения об ударах поступали из Львова, Кривого Рога, Днепропетровска, Чернигова, Харькова, Одессы, а также украинской столицы. В Киеве в районе аэропорта Жуляны прогремели несколько взрывов. В результате в Полтавской области страны поврежден промышленный объект. Также объект инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Минэнерго Украины назвали ситуацию с перебоями со светом сложной

В ряде городов Украины начались отключения электроэнергии после взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в ряде районов столицы зафиксировали перебои с энергоснабжением.

В Николаевской области также ввели аварийные отключения света. Энергокомпания ДТЭК со ссылкой на «Укрэнерго» указала, что заранее спрогнозировать аварийное отключение невозможно. Другая энергетическая организация, YASNO, также заявила об обстреле энергосистем. Отключения света произошли и на железнодорожной инфраструктуре в разных регионах, сообщила Украинская железная дорога. Также сообщалось, что в результате удара по городу Стрий Львовской области была сильная детонация, в городе пропал свет.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Между тем в Житомире после взрывов прекращено водоснабжение. В Киеве из-за обесточивания объектов также отсутствует водоснабжение. Воды нет на правом берегу, где находятся 7 из 10 районов, сообщил мэр Виталий Кличко. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация с энергоснабжением в стране сложная.

Россия ударила по ангару с техникой ВСУ, где могли находиться F-16

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по ангару с западной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковской области. Там могли находиться американские истребители.

box#3771742

Кроме того, Лебедев заявил, что в Киеве произошло около десяти взрывов. «В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — рассказал он.

Также, по данным подполья, в Волынской области Украины российские военные нанесли удар по бойцам ВСУ. В Виннице в центральной части Украины между тем Вооруженные силы России ударили по центру комплектации мобилизованных.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве и Одессе гремят взрывы, отключился свет

      «Одноклассники» запустят уникальный проект

      На Западе заявили о провале переговоров по Газе

      Наталья Подольская похвасталась фигурой в спортзале

      Российские банки выступили против появления новых платежных сервисов

      120-летний памятник в российском городе отдадут под бизнес-центр

      Четыре новых вида льготной ипотеки пообещали россиянам

      США предупредили о справедливых опасениях со стороны России и Китая

      Москвичам спрогнозировали самый жаркий день месяца

      Неспособная мыться самостоятельно из-за лишнего веса женщина похудела на 106 килограммов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше