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10:25, 26 августа 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по центру комплектации мобилизованных в Виннице

Лебедев: ВС России ударили по центру комплектации мобилизованных в Виннице

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по центру комплектации мобилизованных в Виннице в центральной части Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, передает ТАСС.

«Винница и Винницкая область — серия прилетов. Местные товарищи сообщают, что один из ударов по центру комплектации. Говорит, что "мобиков" свозят в другое место», — рассказал он.

Ранее Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по Волынской области. По данным подпольщика, целью атаки стали украинские военные.

Утром 26 августа российские военные начали массовую артиллерийскую атаку по регионам Украины. Сообщения о взрывах поступили из Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областей республики. Сообщается, что Вооруженные силы России начали атаку после налета украинских дронов на Саратовскую область.

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      Александр Курбатов
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