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12:12, 26 августа 2024Экономика

Никогда не дающих взаймы россиян подсчитали

Superjob: больше 60 процентов россиян никогда не берут в долг

Фото: freepik / Freepik

В России никогда не дают взаймы 39 процентов жителей, а никогда не берут в долг 62 процента. О таких результатах опроса, проведенного Superjob, сообщило РБК.

Среди тех россиян, которые порой обременяют себя займами, 20 процентов обращаются в банк, 12 процентов — к родственникам, четыре процента — к друзьям, один процент — к коллегам. При этом в кредитные организации чаще обращаются те, кому больше 35 лет. Молодежь чаще одалживает деньги у родственников.

В долг родным дают 27 процентов респондентов, а друзьям — 25 процентов. В среднем родственник может рассчитывать на кредит в 18 тысяч рублей, а друг — в 14 тысяч рублей. Коллеге жители России готовы одолжить около восьми тысяч рублей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом в России стало меньше тех, кто никогда не одалживает денег. В 2023 году таких насчитывалось 47 процентов.

Ранее сообщалось, что заем денег у родственников назвали одним из способов найти деньги на первый взнос по ипотеке.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что многие россияне получают кредиты необдуманно, так как поддаются на агрессивную рекламу банков и микрофинансовых организаций.

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