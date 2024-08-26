Взрывы прогремели в Полтавской области

В Кременчуге Полтавской области Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в Кременчуге Полтавской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное Полтава» в своем Telegram-канале.

«В Кременчуге вновь слышны звуки взрывов, сообщила корреспондент», — говорится в публикации.

26 августа украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал масштабную атаку российских сил по инфраструктурным объектам в разных областях страны. Он назвал удар комбинированным и одним из самых крупных. По его словам, уже начались восстановительные работы.

Ранее сообщалось о взрывах в Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Сумской и Тернопольской областях Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.