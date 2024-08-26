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22:31, 26 августа 2024Спорт

Загитова объяснила одноразовое питание

Фигуристка Алина Загитова призналась, что не успевает питаться чаще раза в день

Фото: Артем Дергунов / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему питается не чаще одного раза в день. Ее слова приводит Metro.

Спортсменка призналась, что почти не готовит сама и заказывает доставку. «А питаюсь раз в день не потому, что так хочу. Просто не успеваю. Перекусывать не хочу. Перекусы потом остаются на боках и животе», — отметила Загитова.

Ранее Загитова заявила, что ест один раз в день, отдавая предпочтение мясу, крупам и овощам. «Мне хватает. Когда я голодная, КПД повышается, я злая», — рассказала она. Нутрициолог Александра Ноев предупредила фигуристку о том, что из-за этого у нее могут развиться заболевания желудочно-кишечного тракта.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.

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