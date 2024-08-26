Захарова рассказала об усилиях российских дипломатов по делу Дурова

Захарова: российские дипломаты предприняли все необходимые усилия по делу Дурова

Российские дипломаты предприняли все необходимые усилия со своей стороны по делу о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об усилиях дипломатов рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «360».

«Российские дипломаты предприняли все необходимое в соответствии с нашими установочными документами, в соответствии со своими функциональными обязанностями», — заявила она.

По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство в числе прочего отрабатывает и версию, что Дурова могут использовать как некий инструмент в противостоянии с Россией.

Ранее Захарова завила, что Москва направила ноту с требованием получить доступ к задержанному во Франции основателю Telegram. Дипломат обратила внимание на сложность, которая заключается в том, что Париж рассматривает французское гражданство бизнесмена в качестве основного.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Основателя Telegram обвиняют в нежелании сотрудничества с французскими властями и в способствовании распространению запрещенного контента.