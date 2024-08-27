Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:30, 27 августа 2024Силовые структуры

20-летний приговор российскому сержанту за поджог клуба с людьми оставили в силе

Суд признал законным приговор в 20 лет сержанту Ионкину за поджог клуба с людьми

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным 20-летний приговор сержанту Станиславу Ионкину, который поджег клуб с людьми. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Хромцов.

По его словам, после рассмотрения жалобы защиты осужденного судебная инстанция немного изменила решение, убрав из него наказание в виде года ограничения свободы после отбытия 20-летнего срока и вернув Ионкину воинское звание сержанта.

14 марта 2-й Западный окружной военный суд признал военнослужащего виновным в поджоге костромского клуба «Полигон». Жертвами пожара, который произошел 5 ноября 2022 года, стали 13 человек. По версии обвинения, Ионкин находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения и намеренно устроил конфликт с другим посетителем. В ходе ссоры сержант выстрелил из ракетницы, что привело к возгоранию потолка в клубе.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Кинжалами» по аэродрому ВСУ. Там находятся самолеты и дальнобойные ракеты

      В Москве мужчина развратил двух девочек на детской площадке

      Профсоюзы оценили вероятность увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Лукашенко назвал хозяев Белоруссии

      Лавров указал на бесперспективность саммита с Украиной на условиях Киева

      Умер главный художник «Эрмитажа»

      Евросоюз не смог застраховаться от дефицита газа

      Захарова прокомментировала задержание Дурова во Франции

      Угрозу развития курского сценария в Белгородской области оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше