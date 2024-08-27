20-летний приговор российскому сержанту за поджог клуба с людьми оставили в силе

Суд признал законным приговор в 20 лет сержанту Ионкину за поджог клуба с людьми

Апелляционный военный суд во Власихе признал законным 20-летний приговор сержанту Станиславу Ионкину, который поджег клуб с людьми. Об этом ТАСС сообщил адвокат Юрий Хромцов.

По его словам, после рассмотрения жалобы защиты осужденного судебная инстанция немного изменила решение, убрав из него наказание в виде года ограничения свободы после отбытия 20-летнего срока и вернув Ионкину воинское звание сержанта.

14 марта 2-й Западный окружной военный суд признал военнослужащего виновным в поджоге костромского клуба «Полигон». Жертвами пожара, который произошел 5 ноября 2022 года, стали 13 человек. По версии обвинения, Ионкин находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения и намеренно устроил конфликт с другим посетителем. В ходе ссоры сержант выстрелил из ракетницы, что привело к возгоранию потолка в клубе.