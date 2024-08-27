Адвокат опроверг участие Рашкина в ДТП с лосем в Саратовской области

Адвокат Рашкина заявил, что депутата не было на месте ДТП с лосем под Саратовом

Экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина не было на месте ДТП с лосем в Саратовской области, он был в другом регионе. Об этом сообщил его адвокат в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области. При этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

22 апреля 2022 года Калининский районный суд приговорил депутата к трем годам условно и запретил ему охотиться в течение двух лет. 23 мая Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу фигуранта на приговор по делу о незаконной охоте. 25 мая Валерия Рашкина досрочно лишили мандата после вступления в законную силу обвинительного приговора.

Первый кассационный суд общей юрисдикции суд в Саратове 1 февраля 2023 года утвердил приговор незаконно убившему лося экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину.

