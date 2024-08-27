Американцы изменили систему РЭБ на переданных Украине F-16

Военные США перепрограммировали систему РЭБ на переданных Украине самолетах F-16

Американские военные перепрограммировали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на переданных Украине многоцелевых самолетах F-16. Об этом говорится в сообщении 35-го крыла армии США, передает РИА Новости.

«Для эффективной интеграции F-16 в украинские ВВС его подсистемы РЭБ требовали перепрограммирования», — указали военные.

68-я эскадрилья РЭБ перепрограммировала «в одной из лабораторий страны-партнера» оборудование в соответствии с требованиями боевых условий, отметили в пресс-службе.

Ранее обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик сообщил, что над системами РЭБ для переданных Украине F-16 американские специалисты работали совместно с коллегами из Дании и Норвегии.