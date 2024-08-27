США перепрограммировали системы РЭБ украинских F-16

TWZ: ВВС США перепрограммировали системы РЭБ на украинских F-16

Военно-воздушные силы (ВВС) США перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на украинских истребителях F-16. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор пишет, что американская сторона получила от украинских коллег данные о характеристиках излучения российских систем РЭБ, которые могут представлять угрозу для F-16, и совместно со специалистами из Дании и Норвегии помогла Украине обновить программное и аппаратное обеспечение поставленных истребителей.

Автор со ссылкой на Пентагон уверяет, что украинские F-16 получили систему электронного противодействия, которой в настоящее время не обладают ВВС США и их союзники, а сбор Украиной данных о возможных угрозах «станет большим благом» как для Киева, так и для Вашингтона.

Ранее в TWZ заметили, что украинские истребители F-16 получили систему самозащиты от российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Как писало издание, поставленные Украине истребители, предназначенные для использования в качестве ПВО, оснащены «уникальной системой самозащиты», которая может иметь большое значение для сдерживания российских зенитных ракетных комплексов и ракет класса «воздух-воздух».