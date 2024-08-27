Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:46, 27 августа 2024Наука и техника

США перепрограммировали системы РЭБ украинских F-16

TWZ: ВВС США перепрограммировали системы РЭБ на украинских F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США перепрограммировали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на украинских истребителях F-16. Об этом пишет обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик.

Автор пишет, что американская сторона получила от украинских коллег данные о характеристиках излучения российских систем РЭБ, которые могут представлять угрозу для F-16, и совместно со специалистами из Дании и Норвегии помогла Украине обновить программное и аппаратное обеспечение поставленных истребителей.

Автор со ссылкой на Пентагон уверяет, что украинские F-16 получили систему электронного противодействия, которой в настоящее время не обладают ВВС США и их союзники, а сбор Украиной данных о возможных угрозах «станет большим благом» как для Киева, так и для Вашингтона.

Ранее в TWZ заметили, что украинские истребители F-16 получили систему самозащиты от российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Как писало издание, поставленные Украине истребители, предназначенные для использования в качестве ПВО, оснащены «уникальной системой самозащиты», которая может иметь большое значение для сдерживания российских зенитных ракетных комплексов и ракет класса «воздух-воздух».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский рассказал о замысле операции в Курской области

      Белоголовый орлан съел целого енота и не смог взлететь из-за большого живота

      Бывшую россиянку признали лучшей спортсменкой года в Германии

      Зеленский потребовал вернуть уехавших от мобилизации украинцев

      Задержание россиянина за подготовку диверсии по заданию Украины попало на видео

      США перепрограммировали системы РЭБ украинских F-16

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Внешний вид Беллы Хадид на фото папарацци раскритиковали в сети

      Зеленский признал непростой ситуацию в Донбассе

      Россиянам рассказали о последствиях резкого повышения МРОТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше