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11:28, 9 августа 2024Наука и техника

Украинские F-16 получили защиту от российской ПВО

TWZ: украинские F-16 получили систему самозащиты от российских средств ПВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские истребители F-16 получили систему самозащиты от российских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает издание TWZ.

В публикации отмечается, что F-16 являются большим шагом вперед для украинской боевой авиации и станут одной из главных российских целей для удара. Как пишет TWZ, поставленные Украине истребители, предназначенные для использования в качестве ПВО, оснащены «уникальной системой самозащиты», которая может иметь большое значение для сдерживания российских зенитных ракетных комплексов и ракет класса «воздух-воздух».

Подробности о данной системе издание обещает сообщить позднее.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что украинские F-16 несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки.

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      Иван Потапов
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