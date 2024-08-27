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16:37, 27 августа 2024Забота о себе

Диетолог рассказала о свойствах яблок разных цветов

Диетолог Журавлева: в зеленых яблоках больше клетчатки, а в желтых — пектина

Фото: Unsplash

От сорта яблок зависит количество полезных элементов внутри плода, отметила диетолог Полина Журавлева. О свойствах яблок разных цветов она рассказала в беседе с «Общественной службой новостей».

Прежде всего, отметила она, часто именно тот цвет, который нравится человеку больше или хочется съесть, интуитивно подталкивает к тому, чего ему не хватает в организме в данный момент. По словам диетолога, в зеленых яблоках меньше всего сахара и калорий, но больше кислот и клетчатки. Они положительно влияют на здоровье зубов, не вызывают аллергии, сжигают жир и полезны для диабетиков, объяснила Журавлева.

В желтых яблоках больше сахара и пектина, они формируют здоровую микрофлору и желчеотделение. Кроме того, они полезны для печени. Красные яблоки хороши при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек и печени, способствуют красоте кожи, ровному цвету лица, перечислила диетолог. Диабетикам употреблять в пищу красные яблоки не рекомендуется, подчеркнула специалист.

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Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о пользе яблок. Она призвала россиян чаще есть яблоки, так как в них много растворимых и нерастворимых пищевых волокон, в том числе пектин, важный для правильной работы кишечника.

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      Александра Лисица
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