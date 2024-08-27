Дизайнер перечислила россиянкам семь идеальных вещей для офиса

Дизайнер Сара Мегре: белая рубашка и юбка-карандаш идеально подходят для офиса

Дизайнер Сара Мегре перечислила россиянкам семь идеальных вещей, который подходят для офиса. Соответствующий материал публикует aif.ru.

В первую очередь специалистка внесла в список белую рубашку и юбку-карандаш. «Несмотря на сдержанность и длину миди, крой подчеркивает формы и создает стильный и элегантный образ. Он может быть дополнен как рубашкой, заправленной в юбку, так и водолазкой с короткими рукавами и даже легким свитером с V-образным вырезом», — уточнила она.

Помимо этого, эксперт также обратила внимание на классические брюки в черном или бежевом цвете и базовое платье нюдового оттенка. При этом она дополнила, что длину последнего лучше выбирать чуть ниже колена.

Среди прочего, Мегре посоветовала носить на работу удлиненный жакет и водолазку. «Водолазка хорошо сочетается с абсолютно любым низом: и классическими брюками, и юбкой, и джинсами, и даже шортами-кюлотами. Пастельные тона — идеальный вариант, который легко "уживается" с другим оттенками», — подчеркнула дизайнер.

В заключение собеседница издания порекомендовала иметь в гардеробе джемпер, который чаще подходит для холодного времени года.

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