Сообщение о прибытии в Россию 18 тысяч китайских солдат не подтвердилось

Сообщение, что 18 тысяч китайских солдат прибыли в Москву, не подтвердилось

Сообщение о том, что несколько тысяч китайских солдат прибыли в Россию, не нашло подтверждения. Ложная информация начала распространяться в соцсетях в конце августа.

Пользователь соцсети X под ником CS опубликовал пост, в котором заявил, что 18 тысяч солдат из Китая прибыли в Россию для участия в спецоперации на Украине. В качестве доказательства приводится видеозапись с китайцами в темно-синей одежде. Судя по всему, ролик был сделан в центре Москвы.

На самом деле на видео запечатлены музыканты военного оркестра Народно-освободительной армии Китая, которые приняли участие в фестивале «Спасская башня». Помимо китайского коллектива, в 2024 году в мероприятии приняли участие военные оркестры из России, Белоруссии, Турции, Египта и других стран. Фестиваль проходит в Москве с 23 августа по 1 сентября.

Власти Китая неоднократно заявляли, что выступают за прекращение военных действий на Украине и возобновление мировых переговоров.

Информация о прибытии в Россию 18 тысяч китайских солдат не была обнаружена в СМИ. При этом фейк распространялся в соцсети X.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».