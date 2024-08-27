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16:01, 27 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ призвал не сравнивать возможную ситуацию на Курской АЭС с Чернобылем

Гросси: возможную ситуацию на Курской АЭС преждевременно сравнивать с Чернобылем

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Возможную ситуацию на Курской атомной электростанции (АЭС) преждевременно сравнивать с аварией на АЭС в Чернобыле 1986 года. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов, сообщает РИА Новости.

«Проводить аналогию и сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС — это преувеличение», — заявил глава МАГАТЭ.

Гросси при этом отметил, что на Курской АЭС «работает реактор такого же типа, который не имеет специальной защиты». По словам главы МАГАТЭ, атомная электростанция в Курской области «функционирует в условиях, близких к нормальным».

27 августа Гросси прибыл в город Курчатов для осмотра Курской АЭС.

По результатам инспекции глава МАГАТЭ заявил, что на объекте «возникла опасность ядерного инцидента», и пообещал обсудить с российскими коллегами его предотвращение.

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      Елизавета Мытарева
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