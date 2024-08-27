Глава МАГАТЭ вернется в Россию после визита на Украину

Глава МАГАТЭ Гросси пообещал вернуться в Россию после визита на Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал вернуться в Россию после своего визита на Украину и встречи с президентом республики Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе я поеду на Украину для встречи с Зеленским, а потом снова вернусь в Россию. Скоро увидимся», — рассказал директор МАГАТЭ.

Также он анонсировал встречу с украинским лидером в Киеве на следующей неделе. Он сообщил о планах обсудить ситуацию на ЗАЭС, а также присутствие инспекторов МАГАТЭ на различных атомных объектах на территории Украины.

Ранее Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он добавил, что обсудит с российскими коллегами, как предотвратить такое развитие событий. В частности, планируется обсуждение вопроса предотвращения ядерного инцидента с представителями МИД России и «Росатома».