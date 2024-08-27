Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:58, 27 августа 2024Мир

Глава МАГАТЭ вернется в Россию после визита на Украину

Глава МАГАТЭ Гросси пообещал вернуться в Россию после визита на Украину

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал вернуться в Россию после своего визита на Украину и встречи с президентом республики Владимиром Зеленским из-за ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе я поеду на Украину для встречи с Зеленским, а потом снова вернусь в Россию. Скоро увидимся», — рассказал директор МАГАТЭ.

Также он анонсировал встречу с украинским лидером в Киеве на следующей неделе. Он сообщил о планах обсудить ситуацию на ЗАЭС, а также присутствие инспекторов МАГАТЭ на различных атомных объектах на территории Украины.

Ранее Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он добавил, что обсудит с российскими коллегами, как предотвратить такое развитие событий. В частности, планируется обсуждение вопроса предотвращения ядерного инцидента с представителями МИД России и «Росатома».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      «Да плюнь ты на эту Россию». Лукашенко предложили воевать вместе с ВСУ против России

      Популярному фотохостингу выписали многомиллионный штраф в России

      Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

      В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

      Обнаружен неизвестный механизм омоложения

      Глава МАГАТЭ призвал не сравнивать возможную ситуацию на Курской АЭС с Чернобылем

      Российские военные задержали бежавших от мобилизации мужчин

      Возбуждены дела в отношении трех крупных операторов связи

      Фитнес-эксперты назвали лучшие упражнения для сохранения молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше