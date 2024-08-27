В Индии годовалый мальчик укусил змею и убил ее

В Индии маленький мальчик укусил змею. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в одной из деревень штата Бихар в конце августа. Годовалый мальчик по имени Рианш засунул себе в рот черную змею, пока мать ненадолго от него отвернулась. Испуганная женщина тут же вытащила рептилию и повезла ее и мальчика в больницу.

Врачи осмотрели Рианша и пришли к выводу, что он полностью здоров. Змея же встречу с мальчиком пережить не смогла. Рептилия оказалась неядовитым змеенышем. В социальных сетях предположили, что мальчик пытался полакомиться детенышем браминского слепуна.

Ранее сообщалось, что питон, вылезший из унитаза, укусил жителя Таиланда за половой орган. Мужчине удалось отбиться от змеи ершиком.