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21:03, 27 августа 2024Ценности

Ида Галич вышла на публику в откровенном платье

Ида Галич пришла на «Новую волну» в красном платье с разрезом до бедра

Кадр: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич вышла на публику в откровенном платье. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 34-летняя инфлюэнсерша предстала в красном сияющем платье длины макси с глубоким разрезом до бедра. Помимо этого, звезда надела кремовые босоножки на тонких каблуках. Свой образ она завершила блестящими серьгами, укладкой и макияжем.

Известно, что в данном образе Галич пришла на музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи, где она была ведущей.

Ранее в августе Ида Галич показала фигуру в нижнем белье и раскрыла свой вес. На опубликованных фото инфлюэнсерша позировала у зеркала в ванной, расчесывая мокрые волосы. Она надела зеленые стринги и черный кроп-топ.

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      Екатерина Ештокина
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