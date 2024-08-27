Израиль продолжит переговоры об освобождении заложников в Газе

Израильская делегация продолжит переговоры об освобождении заложников 28 августа

Израильская делегация планирует продолжить переговоры об освобождении заложников в секторе Газа 28 августа в Катаре. Об этом сообщил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, его слова передает ТАСС.

«Израильская переговорная группа планирует вылететь в Доху 28 августа», — рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что целью поездки является продолжение переговоров с посредниками об освобождении заложников в Газе.

Ранее агентство Reuters сообщило, что переговоры Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа ни к чему не привели.

18 августа представитель ХАМАС Ахмед Абдель Хади рассказал, что переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников не увенчались успехом. По его словам, администрация президента США Джо Байдена продолжает делать вид, что обстановка вокруг мирных переговоров остается благоприятной, однако это не соответствует действительности.