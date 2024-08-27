Киркоров раскрыл тайну многочисленных татуировок

Филипп Киркоров признался, что сделал татуровки ради съемок в фильме

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров раскрыл тайну своих татуировок. Его слова приводит KP.RU.

По словам артиста, все началось с дракона на руке, которого он сделал после поездки в Китай. Затем на руке певца появилась роза, которая, по его словам, олицетворяет любовь. «Идея покрыть все тело татуировками пришла ко мне в начале этого года, когда я начал подготовку к фильму Марка Горобца "Братья", где у меня главная роль», — заявил Киркоров.

Исполнитель рассказал, что в картине присутствует много сцен, в которых он должен появиться практически без одежды. «И надо, чтобы это было красиво. Поэтому вперед, в спортзал. И нужно было еще что-то. Я предложил татуировки. "Ну давай!" — сказали мне продюсеры. А я на самом деле давно об этом думал. И вот так почти за полгода я забился для того, чтобы в фильме все это показать», — сказал артист, отметив, что положил «свое личное тело» на алтарь искусства.

Ранее внешность Филиппа Киркорова с тату по всему телу оценили в сети фразой «похож на бомжа».