Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:11, 27 августа 2024Культура

Киркоров раскрыл тайну многочисленных татуировок

Филипп Киркоров признался, что сделал татуровки ради съемок в фильме

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров раскрыл тайну своих татуировок. Его слова приводит KP.RU.

По словам артиста, все началось с дракона на руке, которого он сделал после поездки в Китай. Затем на руке певца появилась роза, которая, по его словам, олицетворяет любовь. «Идея покрыть все тело татуировками пришла ко мне в начале этого года, когда я начал подготовку к фильму Марка Горобца "Братья", где у меня главная роль», — заявил Киркоров.

Исполнитель рассказал, что в картине присутствует много сцен, в которых он должен появиться практически без одежды. «И надо, чтобы это было красиво. Поэтому вперед, в спортзал. И нужно было еще что-то. Я предложил татуировки. "Ну давай!" — сказали мне продюсеры. А я на самом деле давно об этом думал. И вот так почти за полгода я забился для того, чтобы в фильме все это показать», — сказал артист, отметив, что положил «свое личное тело» на алтарь искусства.

Ранее внешность Филиппа Киркорова с тату по всему телу оценили в сети фразой «похож на бомжа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      «Да плюнь ты на эту Россию». Лукашенко предложили воевать вместе с ВСУ против России

      Популярному фотохостингу выписали многомиллионный штраф в России

      Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

      В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

      Обнаружен неизвестный механизм омоложения

      Глава МАГАТЭ призвал не сравнивать возможную ситуацию на Курской АЭС с Чернобылем

      Российские военные задержали бежавших от мобилизации мужчин

      Возбуждены дела в отношении трех крупных операторов связи

      Фитнес-эксперты назвали лучшие упражнения для сохранения молодости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше