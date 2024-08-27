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13:59, 27 августа 2024Ценности

Лолита отреагировала на решение Люси Чеботиной отстричь волосы прямо на сцене

Лолита заявила, что восхищается решившей отстричь волосы на сцене Чеботиной
Люся Чеботина

Люся Чеботина. Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская певица Лолита отреагировала на решение исполнительницы Люси Чеботиной отстричь волосы прямо на сцене. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

60-летняя знаменитость заявила, что в восторге от песни Чеботиной и номера, в котором она кардинально изменила свою прическу.

«Она поразила номером! Я смотрела в мониторы, у меня челюсть упала! Нечто подобное я сделала на карантине, когда у меня сильно отросли наращенные волосы и я их просто срезала. А Люся заготовила ножницы, еще опасно во время движений… я Люсей восхищаюсь!» — высказалась Лолита.

Ранее в августе Люся Чеботина отстригла свои волосы прямо на сцене. На кадрах был запечатлен момент концерта, когда Чеботина берет в руки ножницы и отрезает большой клок волос, не переставая исполнять песню певицы Лолиты «Пошлю его на».

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      Екатерина Ештокина
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