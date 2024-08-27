Лолита отреагировала на решение Люси Чеботиной отстричь волосы прямо на сцене

Лолита заявила, что восхищается решившей отстричь волосы на сцене Чеботиной

Российская певица Лолита отреагировала на решение исполнительницы Люси Чеботиной отстричь волосы прямо на сцене. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

60-летняя знаменитость заявила, что в восторге от песни Чеботиной и номера, в котором она кардинально изменила свою прическу.

«Она поразила номером! Я смотрела в мониторы, у меня челюсть упала! Нечто подобное я сделала на карантине, когда у меня сильно отросли наращенные волосы и я их просто срезала. А Люся заготовила ножницы, еще опасно во время движений… я Люсей восхищаюсь!» — высказалась Лолита.

Ранее в августе Люся Чеботина отстригла свои волосы прямо на сцене. На кадрах был запечатлен момент концерта, когда Чеботина берет в руки ножницы и отрезает большой клок волос, не переставая исполнять песню певицы Лолиты «Пошлю его на».