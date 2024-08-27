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21:36, 27 августа 2024Ценности

Ляйсан Утяшева снялась в купальнике на яхте

Ляйсан Утяшева снялась в купальнике с цветочным принтом на яхте

Фото: @liasanutiasheva

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в откровенном виде на яхте. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила серию снимков, на которых предстала, лежа на яхте, в слитном купальнике с цветочным принтом и розовыми вставками на ткани. При этом звезда продемонстрировала стройную фигуру. Волосы она собрала, а образ дополнила солнцезащитными очками.

Ранее в августе Ляйсан Утяшева посмеялась над сменившим имидж Павлом Волей. Знаменитость продемонстрировала фото супруга, на котором он предстал в черной рубашке, а также с бусами и цепочкой на шее. Кроме того, комик позировал перед камерой с усами и бородой.

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      Екатерина Ештокина
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