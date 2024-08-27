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18:47, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Медведев обвинил YouTube в некрасивом поведении

Медведев: YouTube зачищает российские ресурсы и продвигает врагов России

Фото: Idrees Abbas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об ограничительных мерах в отношении видеохостинга YouTube. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев обвинил платформы в некрасивом поведении и заявил, что видеохостинг продвигает врагов России и зачищает российские ресурсы.

При этом зампред Совбеза добавил, что в замедлении видеохостинга нет ничего хорошего. При этом Медведев счел недопустимым враждебность платформы по отношению к России.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ограничительные меры в отношение видеохостинга. Она заявила, что для их внедрения есть весомые основания.

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о замедлении YouTube в России. Он уточнил, что скорость загрузки видео снизится до 70 процентов. По словам депутата это решение будет направлено против администрации платформы, нарушающей законодательство России.

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