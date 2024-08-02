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20:39, 2 августа 2024Интернет и СМИ

Захарова заявила о весомых основаниях для мер в отношении YouTube

Захарова заявила, что есть немало оснований для принятия мер в отношении YouTube
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что есть немало весомых оснований для принятия мер относительно видеохостинга YouTube. Об этом пишет РИА Новости.

«Многочисленные систематические нарушения [видеохостингом] законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и ее интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», — подчеркнула Захарова.

Ранее МИД России призвал россиян осваивать Rutube. В министерстве подчеркнули, что видеохостинг YouTube транслирует политические установки США, поэтому считать его нейтральной платформой нельзя.

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25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о замедлении YouTube в России. Он добавил, что скорость загрузки видео снизится до 70 процентов. Хинштейн также указал, что этот шаг будет направлен против администрации видеохостинга, нарушающей российское законодательство. Позднее он пояснил, что YouTube не может оплачивать услуги российских дата-центров. Депутат добавил, что снижение скорости загрузки сервиса в первую очередь связано с бездействием самого YouTube.

12 июля «Ростелеком» предупредил россиян о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube. Уточнялось, что у Google в России наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика. Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов ограничивать доступ к сервису в стране.

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      Маргарита Щигарева
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