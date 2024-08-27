Медведев предложил Франции арестовать Цукерберга после задержания Дурова

Медведев предложил властям Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил задержать главу корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга после ареста основателя Telegram Павла Дурова. Его слова передает РИА Новости.

«Пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет», — дал совет французским властям зампред Совбеза. По его словам, в соцсети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) происходит то же самое, что и в Telegram.

Ранее Медведев прокомментировал задержание Дурова. Он заявил, что его арест напоминает политическое преследование информационного бизнеса, работающего в интересах России.

27 августа были раскрыты новые подробности задержания Дурова. Сообщалось, что его арест продлили на 48 часов.

Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже в Париже 24 августа. По версии французской полиции, он является соучастником противозаконных действий, совершаемых через Telegram. Во Франции предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.