Медведев прокомментировал арест Дурова

Медведев заявил, что задержание Дурова напоминает политическое преследование

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас это напоминает политическое преследование тех структур и тех видов информационного бизнеса, которые так или иначе работают и в интересах РФ. Поскольку мы там (в Telegram — прим. «Ленты.ру») все-таки присутствуем и публикуемся», — заявил Медведев.

Он заявил, что представителям российской власти нужно следить за подобными решениями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказывать содействую Дурову, попавшему под арест. Однако, по его словам, ситуацию может осложнить наличие у Дурова гражданства Франции.

27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности задержания Дурова. Сообщалось, что основателю Telegram продлили арест на 48 часов.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французской полиции, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.