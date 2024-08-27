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19:51, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Медведев прокомментировал арест Дурова

Медведев заявил, что задержание Дурова напоминает политическое преследование

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас это напоминает политическое преследование тех структур и тех видов информационного бизнеса, которые так или иначе работают и в интересах РФ. Поскольку мы там (в Telegram — прим. «Ленты.ру») все-таки присутствуем и публикуемся», — заявил Медведев.

Он заявил, что представителям российской власти нужно следить за подобными решениями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказывать содействую Дурову, попавшему под арест. Однако, по его словам, ситуацию может осложнить наличие у Дурова гражданства Франции.

27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности задержания Дурова. Сообщалось, что основателю Telegram продлили арест на 48 часов.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французской полиции, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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