Медведев прокомментировал арест Дурова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова. Его слова приводит ТАСС.
«Сейчас это напоминает политическое преследование тех структур и тех видов информационного бизнеса, которые так или иначе работают и в интересах РФ. Поскольку мы там (в Telegram — прим. «Ленты.ру») все-таки присутствуем и публикуемся», — заявил Медведев.
Он заявил, что представителям российской власти нужно следить за подобными решениями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказывать содействую Дурову, попавшему под арест. Однако, по его словам, ситуацию может осложнить наличие у Дурова гражданства Франции.
27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности задержания Дурова. Сообщалось, что основателю Telegram продлили арест на 48 часов.
Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французской полиции, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.