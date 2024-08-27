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19:19, 27 августа 2024Наука и техника

Медведев рассказал об ОПК после завершения СВО

Медведев: Россия после СВО будет выпускать оружие в значительных объемах

Россия после завершения специальной военной операции (СВО) продолжит в течении многих лет выпускать оружие в значительных объемах. Об этом заявил заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По его словам, таким же образом поступали и в Советском Союзе.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что после завершения СВО объемы производства российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) еще долго будут оставаться высокими. По его словам, сотрудники госкорпорации, занятые в производстве продукции оборонного назначения, останутся востребованными и после завершения спецоперации на Украине.

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