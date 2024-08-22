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10:50, 22 августа 2024Наука и техника

Чемезов рассказал об ОПК после завершения СВО

Чемезов: после завершения СВО объемы производства ОПК долго останутся высокими

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

После завершения специальной военной операции (СВО) объемы производства российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) еще долго будут оставаться высокими. Об этом глава госкорпорации« Ростех» Сергей Чемезов рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, сотрудники госкорпорации, занятые в производстве продукции оборонного назначения, останутся востребованными и после завершения СВО. «Объемы производства военной продукции еще долго останутся высокими. Даже после окончания СВО необходимо будет пополнять резервы. Кроме того, нас ждут серьезные экспортные контракты», — заявил руководитель.

Также Чемезов сообщил, что экспортный портфель российской оборонной продукции достиг рекордного значения в 60 миллиардов долларов. По словам руководителя, мир видит достоинства разработок «не в рекламных буклетах и роликах, а на поле боя».

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      Иван Потапов
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