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10:32, 27 августа 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS в Сумской области

Минобороны России: в районе Степановки в Сумской области уничтожен HIMARS ВСУ

В районе Степановки в Сумской области уничтожена ракетная система залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения выложило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Удар был нанесен из ракетного комплекса «Искандер-М». На кадрах, снятых беспилотником, наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на позиции украинской армии.

Ранее США опубликовали детали нового транша военной помощи Украине в размере 125 миллионов долларов. Киев получит боеприпасы для борьбы с беспилотниками, ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin и АТ-4.

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      Илья Таксюр
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