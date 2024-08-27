Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS в Сумской области

Минобороны России: в районе Степановки в Сумской области уничтожен HIMARS ВСУ

В районе Степановки в Сумской области уничтожена ракетная система залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения выложило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Удар был нанесен из ракетного комплекса «Искандер-М». На кадрах, снятых беспилотником, наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар на позиции украинской армии.

Ранее США опубликовали детали нового транша военной помощи Украине в размере 125 миллионов долларов. Киев получит боеприпасы для борьбы с беспилотниками, ракеты для реактивной системы залпового огня HIMARS и противотанковые комплексы Javelin и АТ-4.