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07:01, 27 августа 2024Забота о себе

Мужчинам указали на неожиданное воздействие секса на самочувствие

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Некоторые мужчины после секса и оргазма чувствуют прилив сил, ясность ума и вдохновение. Об этом неожиданном воздействии полового акта на самочувствие урологи Майкл Ингбер и Джамин Брахмбхатт рассказали Men's Health.

По словам Ингбера, точно неизвестно, почему после секса мужчины становятся более работоспособными. По его мнению, вероятнее всего, это связано с выбросом гормонов, который происходит до, во время и после интимной близости. Уролог пояснил, что в процессе ожидания интимной близости стимулируются эмоциональные центры мозга, а в момент оргазма выбрасывается огромное количество гормонов хорошего настроения и удовольствия эндорфина и дофамина.

Пока эти процессы происходят, префронтальная кора головного мозга, отвечающая за принятие решений, получает меньше кровотока и фактически не задействуется в работе, продолжил врач. При этом после эякуляции кровоток в этой части мозга восстанавливается, из-за чего появляется ощущение ясности и четкости мышления.

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В свою очередь, Брахмбхатт отметил, что разные мужчины испытывают разную степень просветления после секса. Одни действительно готовы взяться за решение сложных задач, другие же могут думать только о сне и отдыхе. Любая реакция является абсолютно нормальной и зависит от индивидуальных факторов, заключил уролог.

Ранее терапевт Бхавини Шах назвала максимальную безопасную продолжительность секса в презервативе. По ее словам, через 30 минут интимной близости средство контрацепции следует заменить.

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      Алиса Дмитриева
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