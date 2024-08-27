Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:48, 27 августа 2024Бывший СССР

На Украине назвали виновных в отступлении ВСУ

Депутат Рады Рахманин: ВСУ отступают из-за недостатка мотивации у солдат

Фото: Oleksandr Rupeta / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают все более стремительно отступать. Об этом член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Украины Сергей Рахманин рассказал в эфире «Радио НВ».

По его словам, отступление украинской армии происходит даже несмотря на постепенное восстановление ресурсов. В качестве причин отхода ВСУ он назвал низкую мотивацию солдат и их плохую боевую подготовку.

«Отступаем мы быстрее, чем было раньше. Почему? Ответ очень простой — недостаточное качество и мотивация людей, которые сегодня приходят в вооруженные силы, на которых возлагаются задачи», — сказал Рахманин, добавив, что командование армии не имеет другого выхода, кроме как сократить систему подготовки бойцов.

Ранее США признали продвижение Российской армии на красноармейском (покровском) направлении на территории Донецкой народной республики (ДНР). «Русские здесь постепенно продвигаются. И, как вы знаете, на этой территории идут тяжелые бои», — сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Наемник из FOG рассказал о хаосе в рядах ВСУ. Чем украинское командование не устроило бойца американской ЧВК?

      Жительница Суджи рассказала о преступлениях бойцов ВСУ

      Бегущие от ВСУ жители Курской области рассказали об обстреле восемью танками

      На Украине назвали виновных в отступлении ВСУ

      В Санкт-Петербурге обнаружили краснокнижную птицу

      Стало известно о проблемах с первым созданным в Польше спутником

      Четырехметровая акула заживо сожрала собрата перед камерой

      Юрист назвал средний размер военной пенсии в России

      Погранслужба Финляндии задержала троих французов за прогулку в Россию

      В ЛНР сообщили о расширении плацдарма для наступления под Купянском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше